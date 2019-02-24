СК начал проверку после гибели людей под поездами в Москве и области

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Следователи начали проверку по факту гибели трех человек, попавшими под поезда в столице и области, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На станции Нижние Котлы в Москве и железнодорожной станции Кашира в Подмосковье погибли два человека. На перегоне "Ростокино – Ботанический сад" в столице погиб 31-летний мужчина.

По предварительным данным, 23 февраля в 18:40 на станции Кашира под поезд № 6013 сообщения Москва – Узоново попал 56-летний уроженец Самарской области. В момент происшествия мужчина сидел на путях и, не успев отреагировать на поезд, был сбит. Поездная бригада пыталась ему помочь, но мужчина скончался от полученных травм.

Вечером в тот же день 31-летний мужчина погиб под поездом № 6366 на перегоне станций "Ростокино – Ботанический сад", он также скончался на месте от травм. Примерно тогда же на станции Нижние Котлы Павелецкого направления МЖД поездом № 6047 оказался смертельно травмирован неустановленный мужчина 25-30 лет. В момент столкновения с поездом он шел вдоль железнодорожных путей на небезопасном расстоянии и не успел отреагировать на приближающийся поезд.

Места происшествий осмотрены, по результатам проверки будут приняты процессуальные решения.