СК установил причастных к убийству Михаила Круга

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следственным органам СК РФ по Тверской области удалось установить в подробностях картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг, говорится на сайте СК РФ.

Первоначально было установлено, что вечером 30 июня 2002 года в поселке Мамулино областного центра в дом проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них убил певца.

Следователи СК изучили материалы дела и восстановили картину произошедшего.

Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени не могли вспомнить детали случившегося в ночь убийства. Следователи проверили каждого знакомого Круга, местных жителей, а также тех, кто занимался организацией гастролей и концертов певца.

В ходе расследования в поле зрения правоохранителей попали члены банды "Тверские волки", которые действовали в то время в Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Круга проверили члена данной банды Александра Агеева, который полностью отрицал причастность к преступлению.

Однако в 2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства Михаила Круга.

Александр Агеев признался в нападении на дом Круга с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. Агеев утверждал, что они не хотели убивать певца, а собирались забрать только антиквариат и ценности. По их замыслу, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к заказчику ограбления за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности.

Однако Круг неожиданно вернулся и застал грабителей в своем доме. Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, которая охраняла холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления.

Специалисты проверили показания Агеева, они были подтверждены доказательствами по уголовному делу.

Веселова убил в марте 2003 года еще один участник банды "Тверские волки" Александр Осипов.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве Круга, было принято решение прекратить уголовное дело и уголовное преследование.



Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга. Сестру шансонье Ольгу Медведеву попросили убрать все острые предметы.

Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела. О подробностях эксперимента женщине неизвестно.

Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Певцу было 40 лет. Наибольшую известность шансонье принесла песня "Владимирский централ".