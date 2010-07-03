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13:22

Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

происшествия

13:22

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Фото: скриншот телеграм-канала LIFE SHOT

Киллера банды "Волков" Александра Агеева подозревают в убийстве Михаила Круга. С ним проводился следственный эксперимент в доме шансонье в Твери, сообщает издание Tverigrad.ru.

Агеев отбывает пожизненное заключение за преступления, совершенные в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов.

Источник издания утверждает, что именно он был вторым человеком, который забирался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов, известный как Весел.

По данным телеграм-каналов, Агеев признался в убийстве артиста.

Также в Тверь доставили еще одного киллера, отбывающего пожизненное. Это один из лидеров банды "Волков" Александр Осипов (Волчонок). В деле об убийстве Круга он фигурирует как человек, застреливший Весела.

Накануне эксперимента сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга. Сестру шансонье Ольгу Медведеву попросили убрать все острые предметы.

Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела. О подробностях эксперимента женщине неизвестно.

Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

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происшествия

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