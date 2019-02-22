Шесть взрослых и один ребенок пострадали в ДТП под Волгоградом

Крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Волгоградской области. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 22 февраля на 499 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". По предварительным данным, 22-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался машину той же марки, которой управлял 45-летний мужчина.

В результате в больницу города Камышина были доставлены водитель и 21-летний пассажир первого автомобиля, а также водитель, 41-летняя, 21-летняя, 28-летняя и 3-летняя пассажиры второго автомобиля.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются обстоятельства аварии.

