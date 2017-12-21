Эксперимент по жидкостному дыханию с таксой вызвал бурную реакцию в соцсетях

Пользователи социальных сетей активно обсуждают эксперимент жидкостного дыхания с участием собаки породы такса, который вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин продемонстрировал в столице президенту Сербии Александру Вучичу.

Чтобы показать сербскому лидеру уникальную разработку российских специалистов, ученые погрузили собаку в резервуар со специальной жидкостью, насыщенной кислородом, сообщают "Аргументы недели". Уточняется, что сперва такса попыталась выбраться, но затем привыкла к новой среде и начала дышать. После завершения эксперимента таксу вытащили из контейнера, высушили с помощью полотенца и показали гостям – живую и невредимую.

Тем не менее видеозапись эксперимента вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали такое обращение с собакой неэтичным и напомнили об уголовной ответственности за жестокость по отношению к животным.

"Не хочу разжигать лишние страсти, но под эгидой Фонда действительно идет колоссальная научно-экспериментальная работа, результаты которой еще долгое время будут носить сугубо конфиденциальный характер", – написал Рогозин в Facebook в ответ на обсуждения интернет-пользователей. Отмечается, что жидкостное дыхание разработано Фондом перспективных исследований и, по словам руководителя проекта Федора Арсеньева, увеличивает шансы на спасение моряков с подлодок в случае аварии.