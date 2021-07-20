Трое полицейских пострадали после падения лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Троих полицейских госпитализировали в результате поломки лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Чуйкова. Лифт рухнул с верхних этажей в шахту. По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке столицы. В лифте оборвался трос. ЧП произошло на улице Иловайской. Пострадавших госпитализировали. Есть подозрение, что у них переломы ног.

В октябре прошлого года сообщалось, что в многоэтажке в Санкт-Петербурге лопнул трос лифта с тремя пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.