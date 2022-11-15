00:38Происшествия
Один человек пострадал в результате аварии на МКАД в районе Калужского шоссе
Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
В результате аварии на 41 километре внутренней стороны МКАД пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Там добавили, что на данном участке МКАД произошло столкновение трех машин.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение затруднено на внутренней стороне 41-го километра МКАД из-за аварии с участием четырех автомобилей. Отмечалось, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
До этого сообщалось, что четыре человека пострадали после столкновения трех автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Две из трех попавших в ДТП машин – такси. Движение в районе аварии было затруднено, так как осуществлялось по одной полосе в каждую сторону.
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