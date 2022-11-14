Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Движение затруднено на внутренней стороне 41-го километра МКАД из-за аварии с участием четырех автомобилей, сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием пяти машин произошло на 69-м километре внешней стороны МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе.

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