Жители Подмосковья погибли при крушении дельталета в Тверской области

После гибели двух жителей Подмосковья в результате крушения дельталета в Тверской области организована доследственная проверка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елену Марковскую.
По предварительной информации, 14 июля в 6:00 в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области нашли обломки дельталета. Он накануне вылетел из деревни Владышино.
На борту было двое жителей Московской области 1972 и 1964 годов рождения, которые в результате крушения погибли.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка обстоятельств ЧП.
Ранее в Гагре в туннеле произошло столкновение легкого автомобиля с микроавтобусом. Погибла одна россиянка. Также погиб местный житель. Еще пять человек получили ушибы, переломы, ссадины.
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