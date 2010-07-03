В полиции уточнили ущерб от вооруженного нападения на банк на юге Москвы

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Ущерб, причиненный в результате разбойного нападения на банк на юге столицы, оценили в 6 миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Нападение на дополнительный офис банка на Варшавском шоссе, доме № 72, корпусе 2 произошло в четверг, 13 июня.

В офис вошел неизвестный в медицинской маске и, угрожая похожим на пистолет предметом уборщице и менеджеру, открыто похитил деньги. Затем злоумышленник скрылся на такси.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.