Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

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В столичном районе Дорогомилово произошло ДТП с участием 2-х автомобилей, один человек погиб. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

"В районе дома 4/2 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение 2-х автомобилей. В результате аварии есть погибший. Еще троих человек осматривают врачи скорой помощи", – сообщили в пресс-службе.

В ДТП столкнулись два автомобиля марок Hyundai и Infiniti. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются иные обстоятельства произошедшего.

Ранее на западе столицы столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль. В аварии пострадали 2 человека.