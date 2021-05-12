Группу российских туристов ищут в горах Абхазии

Фото: скриншот YouTube-канала МЧС Абхазии

Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски группы российских туристов в Сухумском районе республики. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В среду, 12 мая, в 11:20 по московскому времени туристическая группа из шести человек сообщила в МЧС, что начинает попытку самостоятельного спуска с высокогорья. При этом туристы утверждали, что один из членов группы не способен выполнить спуск, так как ему требуется помощь.

"Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов", – рассказали в республиканском МЧС.

В ведомстве добавили, что группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Ранее министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехал в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.

Знакомые Мурaховского пытались найти его самостоятельно, но после неудачи решили обратиться в полицию.

Сообщалось, что поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. В операции применялась техника повышенной проходимости. Кроме того, были задействованы вертолет и беспилотники.

Позднее министра нашли живым. Мурaховский сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал.