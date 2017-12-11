МОК рассмотрит дела трех российских лыжников 20 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российских лыжников Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных подозревают в нарушении антидопинговых правил. Их дела рассмотрит комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом 20 декабря, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, соответствующие документы пришли ночью, сообщает "Р-Спорт".

Ранее восьмерых российских лыжников признали виновными в аналогичном нарушении. Речь идет о Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Легкове, Алексее Петухове, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой. Их пожизненно отстранили от Игр, а результаты с Олимпиады в Сочи аннулировали. Российские лыжники, допущенные до Игр в Пхенчхане, решили выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Некоторые спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом. Участники должны быть чистыми, то есть не замеченными в употреблении допинга.