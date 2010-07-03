Движение ограничено на северо-западе Москвы из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы столкнулись автобус и маршрутка. Пострадали два человека. Из-за ДТП движение транспорта в этом районе закрыто по одной полосе, передает РИА Новости.

Авария произошла утром в среду, 10 апреля, на проспекте Маршала Жукова, дом № 44. Сейчас на месте столкновения работает полиция и врачи. Обстоятельства ДТП выясняются.