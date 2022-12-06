Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до восьми

Фото: СК РФ

Число погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижневартовске возросло до восьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Спасатели рассказали агентству, что под завалами на месте ЧП нашли тело еще одного жильца обрушившегося дома. Его личность устанавливается.

Трагедия произошла 4 декабря. В результате взрыва газа обрушились перекрытия второго и третьего этажей жилого дома на улице Мира.

По последним данным, после происшествия были госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в реанимации в ожоговом центре в Сургуте, куда их доставили силами санавиации.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной причины происшествия следователи рассматривают разгерметизацию баллона с газом при монтаже. Расследование продолжается. Опрашиваются свидетели, пострадавшим назначены медицинские экспертизы.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

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