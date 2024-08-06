"ГАЗЭКС": задержанные в Нижнем Тагиле газовики проводили последнюю до взрыва проверку

06 августа, 19:21Происшествия
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет о троих сотрудниках компании, которых задержали ранее по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
При этом ранее в организации говорили, что последнее техническое обслуживание в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня. На момент проверки система газового распределения дома была исправной.
В ближайшее время им предъявят обвинение. Ходатайства о заключении их под стражу направят в суд Нижнего Тагила в среду.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома