"ГАЗЭКС": задержанные в Нижнем Тагиле газовики проводили последнюю до взрыва проверку

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Задержанные мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" проводили последнюю до взрыва газа проверку в пятиэтажке в Нижнем Тагиле 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о троих сотрудниках компании, которых задержали ранее по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При этом ранее в организации говорили, что последнее техническое обслуживание в доме, где случилось ЧП, проводили 26 июня. На момент проверки система газового распределения дома была исправной.

В ближайшее время им предъявят обвинение. Ходатайства о заключении их под стражу направят в суд Нижнего Тагила в среду.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

