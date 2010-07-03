Жена Никиты Белых рассказала, что подала на развод из-за угроз

Фото: Агентство "Москва"

Жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила о намерении развестись с отбывающим наказание в колонии политиком. В беседе с ИА "НСН" женщина рассказала, что решение о разводе связано с поступающими ей угрозами.

"Меня пытались коррумпировать, меня пытались запугивать, сейчас подверглась шквалу звонков и анонимных сообщений", – заявила Екатерина Белых.

По словам женщины, неизвестные начали спрашивать у нее, не боится ли она, "что с Никитой Юрьевичем что-то случится в тюрьме". Белых отметила, что как журналист и правозащитник неоднократно сталкивалась с угрозами в свой адрес, однако теперь, когда они касаются другого человека, ситуация в корне меняется.

Никита и Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) вступили в брак в конце 2017 года, когда бывший губернатор Кировской области находился в СИЗО. Они в течение долгого времени добивались от следствия разрешения заключить брак.

Никита Белых был приговорен к восьми годам строгого режима по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Политик виновным себя не признал. В ходе апелляции в декабре 2018 года Мосгорсуд в целом оставил приговор в силе, убрав из него лишь один пункт о запрете занимать должности во власти в течение трех лет.