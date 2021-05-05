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Юрист рассказала, чем грозят голые фотосессии в мусульманских странах

Девушки снялись голыми на яхте в Турции. Это чуть не стоило им свободы
происшествия за рубежом эксклюзив

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, чем могут грозить обнаженные фотосессии в мусульманских странах.

Ранее сообщалось, что девушки плавали на судне у побережья города Гечек провинции Мугла в Турции, когда решили провести съемку в обнаженном виде. В результате туристок с Украины засняли на видео с соседней яхты, а затем ролик попал в Сеть. После этого девушек вызвали на допрос в полицию. По данным СМИ, их отпустили. А сами туристки сделали вывод, что делать фото в стиле ню в мусульманских странах не стоит, вспомнив ситуацию, которая ранее произошла в Дубае.

"Девушки приезжают в страну мусульманского мира, где люди исповедуют ислам. Понятно, что там законы хоть и не являются законами шариата, но все положения шариата так или иначе отражаются в законодательстве этих государств. Поэтому в этих государствах нужно не только не фотографироваться в подобном виде, но и не провоцировать местное население каким-то недостойным поведением", – сказала Ярмуш.

Поэтому, когда европейские девушки приезжают в такие страны и начинают делать обнаженные фотосессии, это идет в разрез с общественной моралью и законодательством этих стран. Надо понимать, что любые такие фотосъемки могут повлечь уголовные санкции, по которым может грозить до двух лет реального лишения свободы. Это варьируется.
Мария Ярмуш
юрист

Эксперт также подчеркнула, что к уголовной ответственности за подобные фотосессии могут привлекать не только моделей, но и организаторов и фотографов.

"Это все очень серьезно. У нас в России тоже есть нормы нравственности и морали. Но если какая-нибудь обнаженная фотосессия в общественном месте у нас может быть отнесена к мелкому хулиганству, то в мусульманских странах это нарушение принципов нравственности, морали, общественной морали и даже может быть приравнено к побуждению к прелюбодеянию", – подытожила юрист.

Ранее похожая ситуация произошла в Дубае. Тогда видео с позирующими участницами обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina разлетелось по Сети и вызвало общественный резонанс. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей. Чуть позже стало известно, что генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с полуголыми девушками, в том числе россиянина, которого подозревают в организации съемок.

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