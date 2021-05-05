Юрист рассказала, чем грозят голые фотосессии в мусульманских странах

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, чем могут грозить обнаженные фотосессии в мусульманских странах.

Ранее сообщалось, что девушки плавали на судне у побережья города Гечек провинции Мугла в Турции, когда решили провести съемку в обнаженном виде. В результате туристок с Украины засняли на видео с соседней яхты, а затем ролик попал в Сеть. После этого девушек вызвали на допрос в полицию. По данным СМИ, их отпустили. А сами туристки сделали вывод, что делать фото в стиле ню в мусульманских странах не стоит, вспомнив ситуацию, которая ранее произошла в Дубае.

"Девушки приезжают в страну мусульманского мира, где люди исповедуют ислам. Понятно, что там законы хоть и не являются законами шариата, но все положения шариата так или иначе отражаются в законодательстве этих государств. Поэтому в этих государствах нужно не только не фотографироваться в подобном виде, но и не провоцировать местное население каким-то недостойным поведением", – сказала Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист Поэтому, когда европейские девушки приезжают в такие страны и начинают делать обнаженные фотосессии, это идет в разрез с общественной моралью и законодательством этих стран. Надо понимать, что любые такие фотосъемки могут повлечь уголовные санкции, по которым может грозить до двух лет реального лишения свободы. Это варьируется.

Эксперт также подчеркнула, что к уголовной ответственности за подобные фотосессии могут привлекать не только моделей, но и организаторов и фотографов.

"Это все очень серьезно. У нас в России тоже есть нормы нравственности и морали. Но если какая-нибудь обнаженная фотосессия в общественном месте у нас может быть отнесена к мелкому хулиганству, то в мусульманских странах это нарушение принципов нравственности, морали, общественной морали и даже может быть приравнено к побуждению к прелюбодеянию", – подытожила юрист.

Ранее похожая ситуация произошла в Дубае. Тогда видео с позирующими участницами обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina разлетелось по Сети и вызвало общественный резонанс. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей. Чуть позже стало известно, что генпрокуратура Дубая постановила депортировать всех участников фотосессии с полуголыми девушками, в том числе россиянина, которого подозревают в организации съемок.