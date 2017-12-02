Повреждение газопровода в доме на юго-востоке Москвы ликвидировано

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Повреждение внутридомового газопровода в жилом доме в Кузьминках оперативно устранено. Газоснабжение здания не прерывалось.

Информация о запахе газа в подъезде по адресу Есенинский бульвар, дом 1/26 поступила в 8:22. В 8:46 бригада "Мосгаза" прибыла на место. Специалисты проверили дом и выяснили, что капремонте мусоропровода в подъезде повредили внутридомовый газопровод низкого давления. Повреждение оперативно ликвидировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгаза". В ближайшее время поврежденный участок капитально отремонтируют. В пресс-служба отметили, что специальной эвакуации людей из дома не потребовалось.