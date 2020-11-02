СК возбудил дело по факту проживания ребенка в хижине в подмосковном лесу

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту проживания ребенка с отцом в хижине, сделанной из подручных материалов, в подмосковном лесу. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (часть 1 статьи 293 УК РФ)", – отметила Врадий.

Она подчеркнула, что в связи с инцидентом были организованы проверки со стороны следователей и подмосковной прокуратуры.

29 октября появилась информация о том, что мальчик живет вместе с бездомными в лесу в Подмосковье в самодельной хижине, а пообщаться со сверстниками приходит в ближайший микрорайон на одну из детских площадок.

После обнаружения ребенка направили в детский дом. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила его и сообщила, что он здоров и имеет хорошие анализы.