Путин выступит с обращением к россиянам

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Планируется, что обращение Владимира Путина начнется около 14:00. У представителя Кремля узнали, будет ли новое обращение президента России.

"Давайте так, я не то что не исключаю, тогда уже так скажу – да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", – сказал Песков. При этом тема обращения главы государства не уточняется.

Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к жителям РФ перед общероссийским голосованием. Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля.

23 июня президент РФ обращался к россиянам, затронув наиболее актуальные темы, среди которых меры по борьбе с COVID-19 и вопросы социальной поддержки.