Киев показал готовность выполнять условия для нормализации отношений с Россией – Мединский

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На переговорах в Стамбуле украинская сторона впервые продемонстрировала готовность выполнять условия, необходимые для нормализации отношений с Россией. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

