Российские военные почти завершили зачистку промзоны завода АЗОМ в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения почти полностью зачистили территорию промзоны Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" работают жестко и уверенно.

"Сейчас они создали невыносимые условия для того, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК (боевые комплекты. – Прим. ред.), подвезти резервы, вывезти даже раненых – для противника все это крайне затруднено, потому что все дороги простреливаются уже бойцами ЧВК "Вагнер", – заявил Пушилин.

Врио главы ДНР также прокомментировал ситуацию по самому городу, отметив, что в этой области было важно зачистить саму промзону. Пушилин рассказал, что российские силы практически выполнили данную задачу.

Накануне украинский портал сообщал, что российские войска почти полностью окружили Артемовск. По словам командира одной из рот батальона "Айдар" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Евгения Дикого, город на данный момент окружен на четыре пятых. При этом кольцо вокруг Авдеевки замкнулось пока только наполовину, заявил он.

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