Москву огорчило высказывание посла США об угрозе РФ авианосцами

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Высказывания американского посла в России Джона Хантсмана об угрозе РФ авианосцами в Средиземном море вызывают сожаления. Такое заявление сделал замминистра министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Представитель ведомства выразил надежду, что "американская мегафонная дипломатия не обернется мегатонной дипломатией". Иначе, по словам Рябкова, победителей не будет.

"Американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире", – заключил он.

Ранее Хантсман заявил, что "каждый авианосец, функционирующий в Средиземном море, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии".

Угрозы дипломата вызвали вопросы у экспертов. В частности, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов поинтересовался, что группировка американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами делает вдали от берегов США.