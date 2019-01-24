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24 января, 19:38

Эксперт оценил решение ПАСЕ принять резолюцию по Керченскому проливу

политика

24 января, 19:38

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Политолог Александр Асафов прокомментировал решение Парламентской ассамблеей Совета Европы принять резолюцию по ситуации в Керченском проливе.

Он напомнил, что резолюции ПАСЕ имеют не обязательный к исполнению характер, а только рекомендательный, передает RT.

В связи с этим их важность переоценивается, и в первую очередь украинской стороной, подчеркнул он. Эксперт уточнил, что любое международное решение со словом "Украина" сразу "поднимается на щит".

Также Асафов отметил, что в ПАСЕ надеются на улучшение отношений с Москвой, так как организации невыгодно дальнейшее поддержание антироссийского украинского вектора.

Будущее отношений России и ПАСЕ прокомментировал глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой. Парламентарий назвал "взвешенной" и логичной позицию Госдумы, которая не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет организации.

По мнению Толстого, ситуация может измениться лишь в том случае, если ПАСЕ сама примет волевое решение по выходу из затянувшегося институционального кризиса.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. В дальнейшем антироссийские санкции только ужесточились.

политика

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