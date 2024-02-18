СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прогремел в Харьковской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока никак не комментировали произошедшее.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в четырех регионах Украины: в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

Ранее глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении объекта транспортной и портовой инфраструктуры в регионе. Он уточнил, что повреждения были зафиксированы в городе Очакове, а именно на предприятии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.