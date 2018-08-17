Загородные избирательные участки проверят к выборам мэра Москвы

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Члены общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы проверят, как проходит подготовка избирательных участков за пределами города. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Общественники будут контролировать подготовку "дачных" избирательные участков, потому что важно не просто посмотреть отчеты на бумаге, важно пообщаться с людьми, узнать их мнение, узнать, как они относятся к нашему проекту", – цитирует Реута ТАСС.

По его словам, активисты проверят расположение мебели, наличие необходимого оборудования, а также работу системы видеонаблюдения. В день выборов за ситуацией на всех "дачных" избирательных участках будут следить наблюдатели от общественной палаты Москвы.

МГИК утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут созданы за пределами Москвы. Больше всего "дачных" участков появится в Подмосковье – 183, еще 16 участков организуют во Владимирской области и по пять – в Тульской и Владимирской областях.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября. За пост поборются пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".