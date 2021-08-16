В МИД РФ назвали условие исключения "Талибана" из списка террористических организаций

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Базовым условием исключения запрещенного в России движения "Талибан" из списка

террористических организаций является демонстрация цивилизованного поведения новых афганских властей, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новые власти готовы вести себя, условно говоря, цивилизованно. Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется – с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Ранее Кабулов заявил, что руководство "Талибана" является гораздо более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана.

Он также отметил, что Москва не будет спешить с официальным признанием власти талибов, однако при этом она не опасается, что "Талибан" станет новой версией запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", поскольку талибы долгое время сражались с ней.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

