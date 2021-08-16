В МИД РФ назвали условие исключения "Талибана" из списка террористических организаций

Фото: depositphotos/ognjen1234
Базовым условием исключения запрещенного в России движения "Талибан" из списка
террористических организаций является демонстрация цивилизованного поведения новых афганских властей, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новые власти готовы вести себя, условно говоря, цивилизованно. Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется – с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", – сказал он в эфире канала "Россия 24".
Ранее Кабулов заявил, что руководство "Талибана" является гораздо более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана.
Он также отметил, что Москва не будет спешить с официальным признанием власти талибов, однако при этом она не опасается, что "Талибан" станет новой версией запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", поскольку талибы долгое время сражались с ней.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Россияне не пострадали во время событий в аэропорту Кабула – МИД РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: