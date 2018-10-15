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Новости

15 октября 2018, 20:57

В мире

Песков рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили посетить Россию с визитом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном приезде северокорейского лидера в октябре-ноябре, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявлял, что уже обсуждаются вопросы о сроках, месте и формате встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Пресс-секретарь обещал сообщить, когда детали поездки согласуют по дипломатическим каналам.

Лидер КНДР уже получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом.

политика власть

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