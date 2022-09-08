Москва не даст ЕС "замотать" ситуацию с выступлением Борреля – Захарова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не станет закрывать глаза не ситуацию с заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, несмотря на отсутствие стенограммы его выступления. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что запрос на получение стенограммы был сделан официально.

"Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим", – сообщила Захарова.

Кроме того, по ее словам, Москва не станет рассматривать перевод заявления Борреля в качестве ошибочного. Захарова подчеркнула, что его слова стали "прямым оскорблением в сторону РФ".

"Любые обвинения России в фашизме в высшей степени оскорбительны и кощунственны, это прямое оскорбление нашей страны и нашего народа", – высказалась Захарова.

Ранее на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже стало известно, что политик лишь цитировал другого человека, что не передал переводчик. Из-за произошедшего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.