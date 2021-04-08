Тулеев рассказал об изображавших йети чиновниках в Кузбассе

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Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, как подогревал интерес к йети, а также заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека для развития горнолыжного туризма в регионе. Этим он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, после слов местных охотников о том, что те видели в глухих местах двухметрового великана, он лично проехал на снегоходе до Азасской пещеры. Тулеев отметил, что никаких следов обитания йети на нашел.

"Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали – до одного миллиона человек в год, – это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут", – написал бывший губернатор.

Ранее Аман Тулеев назвал возможную причину пожара в "Зимней вишне". Кроме того, он поделился, что в результате пожара погибла его 11-летняя племянница. Она оказалась там вместе с одноклассницами.