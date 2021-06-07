Лавров заявил о недопустимости пересмотра Минских соглашений

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Ревизия Киевом Минских соглашений неприемлема, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своими коллегами из Франции и Германии.
"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств", – говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что заявления украинской стороны противоречат действующим договоренностям. Он также обратил внимание на отсутствие на это реакции со стороны западных коллег.
Помимо этого, глава МИД РФ назвал недопустимой дискриминацию русскоязычных граждан в Украине, насильственную украинизацию местными властями национальных меньшинств, а также подавление СМИ и политических оппонентов.
Стороны также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня со стороны Азербайджана и Армении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости внесения изменений в положения Минских соглашений. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту инициативу тревожной.
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