В ЕС не смогли договориться, у кого покупать снаряды для Киева – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Страны Евросоюза не могут решить, как заключать контракты по закупке боеприпасов для Украины – исключительно с компаниями из ЕС или же с и с другими странами. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

"Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей", – пишет издание.

Согласно источникам Politico, Франция настаивает на произведении боеприпасов исключительно странами ЕС, ее поддерживают Греция и Кипр, которые хотят избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

Источники также отмечают, что Еврокомиссии предстоит большая работа по определению потенциала компаний ЕС, так как существуют опасения, что оборонной промышленности не хватает мощностей для производства необходимого количества боеприпасов в короткие сроки.

Послы ЕС, несмотря на разногласия, договорились о передаче на Украину большого количества боеприпасов и официальный текст заявления будет опубликован на следующей неделе, пишет издание.

Ранее саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Снаряды будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира.

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