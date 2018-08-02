МГИК утвердил график бесплатного эфирного времени для кандидатов в мэры

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила графики распределения бесплатного эфирного времени для публичных агитационных мероприятий с участием кандидатов на должность мэра столицы. Решение об этом приняли на заседании комиссии 2 августа.
"Вчера была проведена жеребьевка, которая предоставляет бесплатное эфирное время для кандидатов на телерадиоканалах", – цитирует представителя МГИК Дмитрия Реута Агентство "Москва". По его словам, также провели жеребьевку "по распределению дат проведения публичных мероприятий в помещениях, предоставляемых на безвозмездной основе".
Ранее Мосгоризбирком провел между кандидатами в мэры жеребьевку, по результатам которой распределено бесплатное эфирное время для дебатов и агитационных роликов на телеканалах Москва 24 и Москва Доверие, а также на радиостанциях Москва FM и Радио Москвы.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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