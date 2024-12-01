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Политика

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

"В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: флагман группы – норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison", – указано в сообщении.

Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк подчеркнул, что данная группа является "главным ударным кулаком" морских сил Альянса. По его словам, присутствие кораблей в эстонских водах связано, в первую очередь, с "региональными оборонительными планами НАТО".

Отмечается, что патрульный корабль FS Commandant Blaisoт будет принимать участие в учениях сил обороны Эстонии и союзников. Согласно данным телерадиокомпании, последний раз корабли военно-морской группы НАТО прибывали в Эстонию в апреле 2023 года на совместные с эстонскими ВМС учения.

Ранее польская армия массово перебрасывала технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тогда назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

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