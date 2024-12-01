Tasnim: граница Ирака и Сирии полностью перекрыта

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Ирак полностью перекрыл границу с Сирией. Об этом пишет агентство Tansim.

"Иракско-сирийская граница полностью заблокирована", – указано в сообщении.

Соответсвующий приказ, как указывается, отдал командующий пограничными войсками Ирака генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди.

Наступление сирийских повстанцев в районе Алеппо началось 27 ноября. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками при поддержке российских ВКС.

Боевики на северо-западе Сирии в ходе наступления на правительственные войска заняли часть районов Алеппо. Это случилось впервые с 2016 года.

Главы МИД Турции и МИД РФ уже обсудили и высказали серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в Сирии. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки.