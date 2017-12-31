МЧС предупредило москвичей о тумане

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Спасатели предупреждают жителей столицы о том, что видимость на дорогах в ближайшее время ухудшится, сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков в ближайший час с сохранением в первой половине дня 31 декабря местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров.

МЧС просит автомобилистов быть внимательными, проявлять осторожность за рулем и соблюдать скоростной режим. Пешеходам спасатели рекомендуют обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода установилась в Москве. В новогоднюю ночь немного похолодает – столбики термометра приблизятся к нулевой отметке и, возможно, выпадет небольшой снег. Ветер будет слабый.