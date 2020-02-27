В Госдуме отреагировали на идею изменения правил продажи алкоголя

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Перенос точек по продаже алкоголя подальше от школ, больниц и спортивных объектов ситуацию не решит, прокомментировала Москве 24 первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

По словам депутата, проблему потребления спиртных напитков можно решить только с помощью правильной работы с профилактикой, с разъяснениями, насколько это вредно. Санина отметила, что расстояние до магазина с алкоголем не имеет никакого значения, поскольку если человек захочет купить выпить, то его ничего не остановит.





Наталья Санина депутат Госдумы Старшеклассник в первую очередь должен понимать, что ему нужно сдать ЕГЭ, куда-то поступить, заниматься спортом. Он должен рассказать и младшим классам, насколько потребление алкоголя пагубно влияет на здоровье.

Ранее сообщалось о разработке Минпромторгом нового проекта, который должен определить единое расстояние между социальными объектами (школами, больницами, спортивными учреждениями) и точками продажи алкоголя.

В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям. Например, выяснилось, что в Тамбове продавать алкоголь можно в пяти метрах от больницы, а в Махачкале надо выдержать 200 метров. По мнению специалистов Минпромторга, достаточное расстояние, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, – 30 метров.