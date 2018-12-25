Скорая помощь в Москве готова к повышенному числу вызовов в праздники

Служба скорой помощи Москвы готова к возможному повышенному числу вызовов в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф Алексей Безымянный.
"Мы готовы к любому количеству обращений и всегда находимся в полном состоянии готовности. Хочу отметить, что новогодние праздники вовсе не означают, что количество обращений на скорую помощь будет больше. Как показал опыт предыдущих лет, этого не происходит", – сказал он в комментарии Агентству "Москва".
Ранее сообщалось, что столичные аварийные службы в новогодние праздники будут работать круглосуточно. Все аварийные бригады снабжены необходимыми материалами и техникой, которые могут пригодиться в случае экстренных ситуаций.
Для ликвидации повреждений на различных инженерных сетях будут готовы почти 1300 бригад, 745 единиц техники. Обеспечивать безопасность на столичных улицах будут 50 тысяч правоохранителей.
Также сообщалось, что метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.