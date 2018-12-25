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16:55

Скорая помощь в Москве готова к повышенному числу вызовов в праздники

общество город праздники Новый год медицина безопасность

16:55

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Служба скорой помощи Москвы готова к возможному повышенному числу вызовов в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф Алексей Безымянный.

"Мы готовы к любому количеству обращений и всегда находимся в полном состоянии готовности. Хочу отметить, что новогодние праздники вовсе не означают, что количество обращений на скорую помощь будет больше. Как показал опыт предыдущих лет, этого не происходит", – сказал он в комментарии Агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что столичные аварийные службы в новогодние праздники будут работать круглосуточно. Все аварийные бригады снабжены необходимыми материалами и техникой, которые могут пригодиться в случае экстренных ситуаций.

Для ликвидации повреждений на различных инженерных сетях будут готовы почти 1300 бригад, 745 единиц техники. Обеспечивать безопасность на столичных улицах будут 50 тысяч правоохранителей.

Также сообщалось, что метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь.

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