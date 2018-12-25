Во время праздников аварийные службы Москвы будут работать круглосуточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные аварийные службы в праздничные дни перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума столичного правительства.

Новогоднюю атмосферу в городе создают свыше трех тысяч световых объемно-декоративных конструкций. На 157 зданиях, мостах, эстакадах и памятниках установлены 20 тысяч светильников. Кроме того, на улицах уже появились 298 больших праздничных елей.

Жители и гости города могут провести время на 3,9 тысячи объектах зимнего отдыха. Открыты катки с естественным и искусственным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки. В течение зимнего сезона они примут порядка 48 миллионов человек.

Чтобы обеспечить безаварийную работу городского хозяйства, во время новогодних и рождественских праздников организовано круглосуточное дежурства служб. Помимо этого, приняты меры по обеспечению безопасности москвичей.

Все аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой, которые могут пригодиться в случае непредвиденных ситуаций. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать 1 290 бригад. К работе готово 745 едениц техники и более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

На уборку снега в случае необходимости выйдут 17,6 тысяч специальных машин. Если и этого будет недостаточно, город подготовит еще порядка четырех тысяч единиц техники. А на особо опасных участках дорог в праздники сутками будут дежурить 41 тягач.

За состоянием дворов во время новогодних каникул проследят 29 тысяч дворников. Утилизировать снег собираются в 56 стационарных снегосплавных пунктов. При этом вывоз и переработка бытовых отходов будет осуществляться в плановом режиме.

Особое внимание власти уделят столичным ярмаркам. Бирюков отметил, что на ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива, которые позволят обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30–40 градусов.

Уборкой 19 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре Москвы, займутся 1 500 дорожных рабочих и 360 единиц техники для вывоза снега.

Для ликвидации последствий возможных ЧС сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и 1 645 человек личного состава. Также определено 76 специальных площадок для запуска пиротехники.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч правоохранителей обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Москве. В целях предотвращения террористических актов запланированы перекрытия улиц и переулков, прилегающих к местам проведения основных мероприятий.

В предпраздничную рабочую неделю фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил оригинальную программу. Туристам и жителям города предложат поучаствовать в мастер-классах, послушать живое пение и окунуться в историю.