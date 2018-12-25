Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:14

Во время праздников аварийные службы Москвы будут работать круглосуточно

мэр Москвы Сергей Собянин город ЖКХ праздники Новый год

16:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные аварийные службы в праздничные дни перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума столичного правительства.

Новогоднюю атмосферу в городе создают свыше трех тысяч световых объемно-декоративных конструкций. На 157 зданиях, мостах, эстакадах и памятниках установлены 20 тысяч светильников. Кроме того, на улицах уже появились 298 больших праздничных елей.

Жители и гости города могут провести время на 3,9 тысячи объектах зимнего отдыха. Открыты катки с естественным и искусственным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки. В течение зимнего сезона они примут порядка 48 миллионов человек.

Чтобы обеспечить безаварийную работу городского хозяйства, во время новогодних и рождественских праздников организовано круглосуточное дежурства служб. Помимо этого, приняты меры по обеспечению безопасности москвичей.

Все аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой, которые могут пригодиться в случае непредвиденных ситуаций. Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать 1 290 бригад. К работе готово 745 едениц техники и более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

На уборку снега в случае необходимости выйдут 17,6 тысяч специальных машин. Если и этого будет недостаточно, город подготовит еще порядка четырех тысяч единиц техники. А на особо опасных участках дорог в праздники сутками будут дежурить 41 тягач.

За состоянием дворов во время новогодних каникул проследят 29 тысяч дворников. Утилизировать снег собираются в 56 стационарных снегосплавных пунктов. При этом вывоз и переработка бытовых отходов будет осуществляться в плановом режиме.

Особое внимание власти уделят столичным ярмаркам. Бирюков отметил, что на ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива, которые позволят обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30–40 градусов.

Уборкой 19 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", расположенных в центре Москвы, займутся 1 500 дорожных рабочих и 360 единиц техники для вывоза снега.

Для ликвидации последствий возможных ЧС сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и 1 645 человек личного состава. Также определено 76 специальных площадок для запуска пиротехники.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч правоохранителей обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Москве. В целях предотвращения террористических актов запланированы перекрытия улиц и переулков, прилегающих к местам проведения основных мероприятий.

В предпраздничную рабочую неделю фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил оригинальную программу. Туристам и жителям города предложат поучаствовать в мастер-классах, послушать живое пение и окунуться в историю.

мэр Москвы Сергей Собянин город ЖКХ праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика