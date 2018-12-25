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04:39

Более 50 тысяч правоохранителей обеспечат безопасность в Москве в праздники

город праздники

04:39

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Безопасность и порядок на улицах Москвы во время новогодних гуляний будут обеспечивать 50 тысяч сотрудников полиции, передает РИА Новости.

Как уточнил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, для безопасности людей на праздничных мероприятиях с 30 декабря по 8 января планируется задействовать 30 тысяч сотрудников полиции и 20 тысяч сотрудников Росгвардии.

Черников подчеркнул, что в целях предотвращения террористических актов запланированы перекрытия улиц и переулков, прилегающих к местам проведения основных мероприятий.

Отмечается, что в дни подготовки и празднования Нового года Тверская станет пешеходной.

Ранее сообщалось, что ряд улиц в центре Москвы частично или полностью перекроют в канун Нового года и до 3 января. Это связано с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

Фестиваль стартовал в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг.

На 78 площадках Москвы можно будет увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

город праздники

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