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16:19

Скончался художник-иллюстратор Александр Захаров

общество утраты

16:19

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Фото: vk.com/bibliobus

Художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров умер на 70-м году жизни, рассказал Агентству "Москва" его сын Николай Захаров.

По его словам, это произошло во вторник, 25 июня. Александр Захаров давно болел, перенес инфаркт.

Захаров в разные годы сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами "Молодая гвардия", "ДОСААФ", "Плакат", журналами "За рулем", "Автоэкспорт информирует" и другими.

Организовывал автоспортивные мероприятия и работал главным дизайнером в Институте космических исследований.
За автомобиль "Формула Русь" получил премию "Ника" Союза дизайнеров России.

Ранее стало известно о смерти известной актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллы Покровской.

общество утраты

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