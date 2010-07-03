Скончался художник-иллюстратор Александр Захаров

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Художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров умер на 70-м году жизни, рассказал Агентству "Москва" его сын Николай Захаров.

По его словам, это произошло во вторник, 25 июня. Александр Захаров давно болел, перенес инфаркт.

Захаров в разные годы сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами "Молодая гвардия", "ДОСААФ", "Плакат", журналами "За рулем", "Автоэкспорт информирует" и другими.

Организовывал автоспортивные мероприятия и работал главным дизайнером в Институте космических исследований.

За автомобиль "Формула Русь" получил премию "Ника" Союза дизайнеров России.

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