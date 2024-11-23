Фонд для возмещения потерь пострадавшим от климата странам появится в 2025 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фонд для возмещения потерь и ущерба пострадавшим от климатических изменений странам начнет функционировать в 2025 году. Решение об этом было принято на конференции COP29 в Баку, передает "Интерфакс".

На конференции COP27 в Египте было принято решение о создании фонда, который будет предоставлять финансовую поддержку наиболее уязвимым странам в условиях изменения климата. Начало работы фонда было утверждено на COP28 в ОАЭ.

"Председательство COP29 предприняло значительные шаги для обеспечения начала операционной работы фонда, тесно сотрудничая с его советом и Всемирным банком", – следует из заявления председательства конференции.

В ходе COP29 было заключено несколько договоров, касающихся деятельности Фонда. Среди них "Соглашение о доверительном управлении" и "Соглашение о размещении секретариата" между Советом фонда и Всемирным банком.

На данный момент общая сумма обещанной финансовой помощи от Фонда составляет более 730 миллионов долларов. Это позволит Фонду начать финансирование проектов уже в 2025 году.

Ранее лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лидеры Большой двадцатки договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты.