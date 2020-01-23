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Москва 24

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Общество

23 января, 12:33

Графологи объяснили, о чем может рассказать почерк

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты-графологи объяснили, о каких чертах характера человека может рассказать почерк. По словам экспертов, по манере письма можно почти полностью "прочитать" человека, сообщает News.ru.

Сначала графологи определяют психологический возраст автора текста. В этом случае они опираются на детали: если буквы менее проработаны, а манера письма упрощенная, то это в большей степени указывает на взрослость пишущего.

Еще один показательный момент – степень читабельности почерка. Специалисты указывают на определенную закономерность: разборчивый почерк характерен для тех, кому общественное мнение небезразлично, а вот небрежность больше указывает на независимость личности.

"Самые зависимые от чужого мнения – это люди, которые пишут "учительским", прописным, четким почерком. Буква к букве. Среди женщин таких больше. Они больше всех привязаны к стандартам, существующим в обществе", – пояснила графолог Татьяна Гуделова.

Манера письма может выдать и тип личности человека. Специалисты могут определить эмпатичность человека и ключевые особенности его поведения с окружающими. К этому относится и специфика деятельности автора текста. Например, эксперты способны выяснить, насколько пишущий склонен к регламентации своей жизни или же подвижен в жизнедеятельности.

Наконец при взгляде на почерк возможно проследить, есть ли у человека склонности к чревоугодию или насилию. Как рассказала графолог Анна Строкина, в первом случае ярким маркером могут служить неустойчивость написания тех или иных букв и мягкие линии. А на потенциального агрессора обученным специалистам укажут сильный нажим, загруженность пространства листа и тупые окончания штрихов.

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