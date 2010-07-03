Журналисты "Коммерсанта" массово покинули издание

Несколько журналистов "Коммерсанта" уволились из издания. Со слов главреда Владимира Желонкина, это вызвано нарушением редакционных стандартов, пишут "Ведомости".
Спецкор Иван Сафронов написал в Facebook, что он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов ушли не по своей воле. Он подчеркнул, что решение принял акционер, высказавший претензии к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда.
Как уточнил заместитель шеф-редактора газеты Глеб Черкасов, из-за этой ситуации заявление об уходе, помимо него, написали редакторы отдела политики Алла Барахова, Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, Виктор Хамраев и Анна Пушкарская.
Статья была опубликовали 17 апреля. Авторы материала утверждали, что место Матвиенко может занять руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Эти предположения не подтвердились.
Пресс-секретарь спикера СФ Владислав Пономаренко заявил, что Матвиенко доложат об увольнении журналистов. При этом комментировать ситуацию он не стал, передает РБК.
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