Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Клинических проявлений не наблюдалось в 2 826 (11,3%) случаях.

В Москве зафиксировано 4 357 новых случаев, в Московской области – 2 554, в Санкт-Петербурге – 1 941, в Нижегородской области – 533, в Красноярском крае – 505, в Свердловской области – 486, в Воронежской области – 478.

Всего в РФ зарегистрировано 5 958 133 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чувашии, Орловской области, Якутии, Кировской области, Карачаево-Черкесии и Татарстане.

За последние сутки из-за коронавируса умерли 764 человека. За весь период по России скончались 148 419 человек.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 18 886 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболел 5 341 231 человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун. Он отметил, что России удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предположил, что третья волна пандемии в России окажется длительной. Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется.