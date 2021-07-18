Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Клинических проявлений не наблюдалось в 2 826 (11,3%) случаях.
В Москве зафиксировано 4 357 новых случаев, в Московской области – 2 554, в Санкт-Петербурге – 1 941, в Нижегородской области – 533, в Красноярском крае – 505, в Свердловской области – 486, в Воронежской области – 478.
Всего в РФ зарегистрировано 5 958 133 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чувашии, Орловской области, Якутии, Кировской области, Карачаево-Черкесии и Татарстане.
За последние сутки из-за коронавируса умерли 764 человека. За весь период по России скончались 148 419 человек.
Также за минувшие 24 часа выздоровели 18 886 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболел 5 341 231 человек.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун. Он отметил, что России удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков предположил, что третья волна пандемии в России окажется длительной. Специалист объяснил, что в данный момент третья волна пандемии в России находится в разгаре. При этом в ближайшее время снижения заболеваемости не прогнозируется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: