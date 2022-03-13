Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 13 марта, москвичей ожидает облачная погода и до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55%. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника, 14 марта, начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта.