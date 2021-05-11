Мясников назвал самые полезные для здоровья пищевые привычки

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Принимать пищу лучше в компании, а после еды важно двигаться. Эти и другие полезные пищевые привычки назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Врач порекомендовал не пропускать приемы пищи и не торопиться отдыхать после еды.

"Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что, если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет", – сказал Мясников.

Он отметил, что тот, кто оказывается за столом в одиночестве, рискует съесть лишнее, даже не испытывая чувство голода. Также важно тщательно пережевывать пищу.

Специалист вспомнил, что еще его мать говорила, что не бывает однозначно полезной или вредной еды. Нет ничего страшного в том, чтобы побаловать себя чем-то вкусным. Главное – придерживаться здоровой системы питания.

"Главное – не обжираться. Главное – не есть на ночь. Убрать мучное и сладкое. Стараться есть поменьше вкусненького и больше двигаться", – заключил врач.

Ранее Мясников назвал неочевидную ошибку худеющих. По его словам, желающим сбросить вес не стоит есть мандарины и пить пакетированные соки.