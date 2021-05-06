Московские врачи вылечили от COVID-19 более 1 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве от коронавируса вылечили еще 2 056 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 001 798", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в городе выявили 2 114 новых случая коронавируса, госпитализировали 1 033 человека. За это время в Москве скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
В России за последние 24 часа подтвердили 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 023 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.
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