Московские врачи вылечили от COVID-19 более 1 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве от коронавируса вылечили еще 2 056 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 001 798", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе выявили 2 114 новых случая коронавируса, госпитализировали 1 033 человека. За это время в Москве скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние 24 часа подтвердили 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 023 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.