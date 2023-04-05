Москвичам рассказали о погоде 5 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидают столичный регион в среду, 5 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

Скорость северного и северо-восточного ветров составит 9–14 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее заявил, что серьезные холода больше не придут в столичный регион. По его словам, минусовые температуры все еще могут наблюдаться по ночам.

В Гидрометцентре также рассказали, что над Москвой зафиксировали омега-блокирование. Так называется процесс, который препятствует движению воздушных масс и именно он обеспечивает нынешнюю комфортную температуру.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 5 апреля

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